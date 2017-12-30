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Новости
Украина
30 декабря 17, 09:24
В ГПСУ рассказали о планах по реформам погранведомства
Государственная пограничная служба Украины
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Государственная пограничная служба Украины продолжает реформирование по двум направлениям.

По словам главы ведомства, курс реформирования в первом случае - это правоохранительная деятельность. В частности, котороя производится по модели наших европейских коллег. При этом второе направление  - это военное, поскольку как известно Украина до сих пор продолжает вести гибридную войну.

Говоря о задачах пограничников в зоне АТО, глава погранведомства указал, что основные – это несение службы в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), боевые – охрана и защита, а также борьба с незаконным перемещением товаров и грузов через линию разграничения.

Вместе с тем Цигикал отметил, что новацией является создание нового Донецко-Луганского регионального управления и Лисичанского отряда.

"Непосредственно на линии столкновения действуют секторы, задачей которых является выявление организованных группировок, осуществляющих разведывательно-подрывную деятельность", – подчеркнул Цигикал.

Напомним, как сообщалосб, совсем недавно лава Госпогранслужбы Петр Цигикал в ходе официальной церемонии передачи заявил, что украинскике пограничники получили партию оборудования от Офиса программы по экспортному контролю и безопасности границ Посольства США в Украине.
URA-Inform
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