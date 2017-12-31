В Харькове захватили отделение Укрпочты с людьми

В Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты".
Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди. Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники.
На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.
Спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди.
"По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало.
На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.