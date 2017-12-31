В Харькове захватили отделение Укрпочты с людьми

В Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты".







Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди. Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники.