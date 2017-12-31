Мэр Киева показал, каким для него был 2017 год (ВИДЕО)

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал на своей странице в сети Facebook фотоподборку с яркими моментами уходящего года.

"Друзья! Этот год был непростым, напряженным, но результативным. 2017-й в фото", – написал Виталий Кличко.





Как сообщалось, Виталий Кличко инициирует конкурс на создание талисмана столицы. Этот талисман хотят использовать уже во время финала Лиги чемпионов-2018.

