Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал на своей странице в сети Facebook фотоподборку с яркими моментами уходящего года.
"Друзья! Этот год был непростым, напряженным, но результативным. 2017-й в фото", – написал Виталий Кличко.
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Мэр Киева показал, каким для него был 2017 год (ВИДЕО)
Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал на своей странице в сети Facebook фотоподборку с яркими моментами уходящего года.
"Друзья! Этот год был непростым, напряженным, но результативным. 2017-й в фото", – написал Виталий Кличко.
Как сообщалось, Виталий Кличко инициирует конкурс на создание талисмана столицы. Этот талисман хотят использовать уже во время финала Лиги чемпионов-2018.
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