В Харькове из здания "Укрпочты" освободили 5 заложников

Об этом с места события сообщает корреспондент Украинской правды.

В частности, во время оперативных мероприятий по освобождению нескольких взрослых и нескольких детей вывели из здания в сопровождении медиков. Журналистов на место происшествия не пропускают.

Как сообщил в комментарии УП спикер Нацполиции Ярослав Тракало, в здании "Укрпочты" во время переговоров с мужчиной, который захватил заложников, удалось освободить 3 женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет.





По информации полиции, пока неизвестный удерживает в здании "Укрпочты" еще 4 заложников.

"По приказу главы Нацполиции Сергея Князева, по согласованию с и.о. главы МВД Сергея Ярового, из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД.

Оцепленная территория находится под контролем снайперской группы", - сообщил Тракало.