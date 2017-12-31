Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.50
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
33.54
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 декабря 17, 19:38
В Харькове из здания "Укрпочты" освободили 5 заложников
оцепление
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Харькове из захваченного неизвестным отделения "Укрпочты" освободили нескольких заложников.

Об этом с места события сообщает корреспондент Украинской правды.

В частности, во время оперативных мероприятий по освобождению нескольких взрослых и нескольких детей вывели из здания в сопровождении медиков. Журналистов на место происшествия не пропускают.

Как сообщил в комментарии УП спикер Нацполиции Ярослав Тракало, в здании "Укрпочты" во время переговоров с мужчиной, который захватил заложников, удалось освободить 3 женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет.


По информации полиции, пока неизвестный удерживает в здании "Укрпочты" еще 4 заложников.

"По приказу главы Нацполиции Сергея Князева, по согласованию с и.о. главы МВД Сергея Ярового, из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназа КОРД.

Оцепленная территория находится под контролем снайперской группы", - сообщил Тракало.
Ещё по теме:
ДТП в Харькове: онлайн-трансляция суда над подозреваемой
В Украине потеплеет до +18 градусов
Трагедия в Харькове: Суд оставил Дронова в СИЗО
В Харькове разоблачили схему в сфере аренды жилья (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Заложники в Харькове освобождены, захватчик задержан
noimageВ Украине за год 90 раз применяли силу против журналистов
noimageВ Кривом Роге сгорел архив прокуратуры (ФОТО)
noimageМэр Киева показал, каким для него был 2017 год (ВИДЕО)
noimageВ Харькове захватили отделение Укрпочты с людьми
Лента новостей