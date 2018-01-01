11 проверенных способов загадать желание на новый год 2018

Дед Мороз, елка, гирлянды, бенгальские огни, шампанское, мандарины и бой курантов. Время чудес и начала новой жизни! Наверняка каждому будет интересна информация о том, как загадать желание на новый год 2018. Сегодня мы дадим вам практические советы как, не просто загадывать желаемое, а сделать так, чтобы оно стопроцентно сбылось. Иначе, зачем тратить время?

Правильная формулировка — залог успеха

«Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться». М. Булгаков.

Способы загадывания желаний — это одно, выполнить их несложно, о них мы расскажем ниже. А вот правильно сформулировать их на Новый год — совсем другое дело, куда более важное, чем сам используемый способ.

Следуя этим советам, можете быть уверенными, что информация, которую вы вкладываете в мечту, будет верно «истолкована» Вселенной. Можете не верить, но желания, загаданные на Новый год — не просто слова, они сбываются.

И чтобы сбылось именно то, чего вы действительно хотите, а не то, чего вы неправильно попросили, будем следовать этим правилам:

- всегда формулируйте просьбу в настоящем времени, многие привыкли загадывать, используя прошедшее или будущее время: «я хочу, чтобы я был здоров», чувствуете? Был… Вселенная отвечает: «ты был здоров», все никакого исполнения не происходит. Совсем другое дело, когда фраза звучит так: «я благодарен за свое здоровье, которое улучшается с каждым днем». Смысл вы поняли;





- никогда в своих просьбах не допускайте негативных или слишком критичных утверждений, потому что Провидением все воспринимается буквально. Знаете, как бывает, говорят: «кровь из носа, но я хочу поехать на море». Один человек повторяя постоянно фразу про кровь из носа, совершенно неожиданно заболел тяжелой формой гайморита, вместо получения желаемого. Вот так. Другой вариант — «любой ценой я хочу машину». Подумайте, действительно ли ЛЮБОЙ ценой? Даже ценой жизни ваших близких и собственного здоровья? Так что, осторожно;





- идеально после каждого желания делать позитивный письменный или устный посыл: «это делается легко и радостно» или «при этом я, все мои родные и близкие люди здоровы и счастливы» или «это несет только пользу»;





- не используйте слова: «должен» — это уже приказ; «буду» — обещание; не используйте частицу «не»; не загадывайте негатива в отношении других людей, так как, по законам мироздания, отрицательный посыл вернется к вам же, только в десятикратном размере;





- вкладывайте энергию любви и благодарности, благодарите за то, что уже имеете, не бойтесь просить о большем. Не используйте слова: «хотя бы», «хоть бы» и похожие. Знаете, как иногда загадывают: «хоть бы комнатушку, хоть маленькую, хоть на общей кухне, только бы свой угол», а потом жалуются и удивляются, что всю жизнь живут в коммуналке. Не этого ли сами пожелали?





- четко представляйте себе то, чего хотите, не загадывайте абстрактных или двусмысленных желаний, которые могут быть неверно или двояко истолкованы. Излагайте предельно ясно и просто, а главное, ощущайте это, пропитывайтесь энергией своего пожелания, знайте, что в тонком мире оно уже исполнилось, вам осталось только правильно материализовать просьбу в свою реальность.

11 проверенных способов для привлечения желаемого

Как правильно загадать желание вы теперь знаете. Теперь техники, с помощью которых это можно (и нужно) сделать на Новый год.

№ 1

Классический вариант. Как загадывать желание на Новый год 2018 под бой курантов с шампанским знают многие. Однако этот вариант остается самым результативным. Итак, заранее приготовьте чем писать и на чем писать (ручки, листочки).

Во время, когда бьют куранты, нужно быстренько написать ваши желания (заранее их продумайте и правильно сформулируйте, чтобы успеть). Бумагу с написанным поджигаете, остатки пепла бросаете в бокал с шампанским (если не употребляете спиртное, можно сделать это со стаканом сока, лимонада или простой воды), после чего выпиваете все до дна. Только не забудьте, перед этим «чокнуться» с родными и пожелать всем счастья в Новом году.

№ 2

Готовясь к новогоднему застолью, сформулируйте мысленно самое заветное или главное желание. Теперь осознайте его духовную составляющую (то, для чего вам это нужно, что это вам даст).

Например, если вы мечтаете о новой квартире, то духовная составляющая — комфорт, безопасность, уют. Если мечтаете о создании семьи — это радость близких отношений, материнства, отцовства, любви. Если это путешествия, то в духовном плане — это познание ранее неизведанного, отдых, новые впечатления. Идея вам ясна.

Теперь придумайте символ вашего пожелания, например, приготовьте национальное блюдо страны, в которую хотите поехать, сделайте салат в форме сердца, дома или машины, купите напиток, приготовленный в вожделенной стране. Например, французское шампанское.

Шепотом загадайте желание, озвучьте его духовный смысл, «пропитайте» символ самой мечтой. Его нужно съесть или выпить за новогодним столом без остатка, очень хорошо, если родные, близкие и любимые люди вам помогут, тогда энергетика желания только усилится.

№ 3

Бой курантов несет особый ментальный посыл. В этот миг все вокруг как будто замирает, наполненное особой магической энергией перехода в Новый временной этап. Смело становитесь на стул, загадывайте желания и максимально реалистично представьте себя там, где они уже сбылись, в момент последнего удара прыгайте со стула в новую жизнь, где все мечты исполнились.

№ 4

Напишите письмо деду морозу. Думаете волшебство срабатывает только у детей? Вовсе нет! Положите ваше письмо в красивый конверт, заклейте и оставьте под елкой на все праздники, каждый день вспоминайте и повторяйте ваши пожелания. Когда елку уберете, конверт с письмом положите в укромное местечко. А на следующий Новый год достаньте, распечатайте и проверьте, что сбылось. Вы будете приятно удивлены.

№ 5

Купите самую красивую открытку, которая вам понравится. Лучше, если изображение на ней будет символизировать вашу мечту. Напишите на ней пожелания…самому себе. Потом смело отправьте себе по почте. Весь год храните эту открытку в качестве счастливого талисмана. Нелишним будет таким же образом написать поздравления любимым и родным людям, а также друзьям.

№ 6

Знаете ли вы, что такое карта желаний? Это мечты, но не написанные, а представленные в виде образов — фотографий, схем наклеек на обычном листе, пластике, фанере. Так вот, карту желаний лучше всего изготовить в канун Нового года.

№ 7

Лесной хоровод. Отправляйтесь в лес, это лучше сделать за один или несколько дней до Нового года, или в канун старого Нового года. Пригласите с собой друзей, родственников, детей (чем больше народу, тем будет сильнее эффект). Захватите с собой несколько елочных игрушек, дождик. Можно взять бенгальские огни, хлопушки. Можно прихватить шампанское и хрустальные бокалы (только не пластиковые). Нарядите в лесу самую красивую елочку и водите хоровод, жгите бенгальские огни, стреляйте из хлопушек, пейте шампанское (только не забудьте потом убрать за собой мусор). Думайте о своих мечтах, отправляйте их во Вселенную во время такого веселого и дружно времяпрепровождения.

№ 8

Этот способ для поклонников оригами и любителей поделок, интересно будет применить этот способ вместе с детьми. Делаете поделку какого-нибудь животного или птички из бумаги, рассказываете ей шепотом все заветные мечты, после чего помещаете на елку. Пусть он там будет все праздники, неся энергию ваших пожеланий и впитывая энергетику праздника. После того, как уберете елку, поместите поделку на видное место. Попадаясь вам на глаза, она будет напоминать о ваших мечтах и мотивировать к действию.

№ 9

В минуту, когда бьют куранты, откройте окно, форточку или выйдите на балкон и озвучьте свои мечты, отпускайте их во Вселенную. Особая энергетика праздника, ваше настроение, вера и сила намерения будут способствовать их быстрому исполнению.

№ 10

А этот способ расскажет, как загадать желание после того, как шампанское уже выпили. Нужно листочки с описанием того, чего вы хотите свернуть трубочками и поместить в пустую бутылку из-под шампанского. Закупорьте сверху воском или пластилином, оставьте до наступления следующего года в тайном месте.

№ 11

И еще интересная методика. Отлично подойдет тем у кого огромное количество желаний. Берем 12 листочков бумаги и записываем на них свои просьбы. Итого – двенадцать желаний. Утром, как только проснетесь, вытаскивайте один листочек. То, что на нем написано – 100% исполнится в наступившем году.

Все эти способы загадать желание можно использовать не только в Новый год 2018, но и в Старый Новый год, который в Украине празднуется в ночь с 13 на 14 января.

Удачи вам, пусть все мечты исполнятся!





Источник: fortunagid.com

