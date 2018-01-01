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Украина
31 декабря 17, 23:16
Новые правила: Заработки украинцев в Польше будут платными
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Период выполнения работы не может превышать девять месяцев в течение календарного года
Директор Уездного управления труда в городе Груец Мазовецкого воеводства Мажанна Скочек сообщила, что с января 2018 года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев, согласно которым заявления поляков о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонные работы, пишет Польское радио.

Отмечается, что период выполнения работы не может превышать девять месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за разрешение составит 30 злотых (около 230 гривен).

Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в таких отраслях, как земледелие, садоводство, туризм, гастрономия.

Директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз указал, что целью внедрения новых правил является адаптация государственных норм к законодательству ЕС. Он также добавил, что на основании заявления о намерении поручить работу иностранцу не было известно, на кого и на каких условиях работал в Польше гражданин другого государства. Это затрудняло проверку со стороны пограничников и Государственной инспекции труда.

Источник: sobytiya.net
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