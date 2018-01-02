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Украина
1 января 18, 14:06
В центре Киева автомобиль влетел в остановку
ДТП
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В результате аварии повреждены несколько автомобилей и два дерева.

В центре Киева возле станции метро Льва Толстого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, сообщает dtp.kiev.ua.

"ДТП в Киеве на Льва Толстого: неадекватный водитель КИА АА3334НХ разбил Авто, два дерева и остановку общественного транспорта... Его дама хамила и мешала съемке", - говорится в сообщении.

Корреспондент портала в прямом эфире сообщил, что в результате ДТП было повреждено еще несколько автомобилей, никто не пострадал.

Водитель тест на состояние опьянения проходить отказался. 

По словам очевидцев аварии, автомобиль двигался на очень большой скорости. 

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Украине действует ограничение на скорость движения в наслененных пунктах в 50 км/час.
Korrespondent
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