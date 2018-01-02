В Киеве проходит марш в честь дня рождения Бандеры

В Киеве проходит шествие, посвященное 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.
Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня" с места событий.
Колонна сформировалась у памятника Тарасу Шевченко возле главного корпус Киевского национального университета, и выдвинулась к Крещатику.
По сообщениям корреспондента, около двух тысяч человек с несколькими десятками флагов выдвинулись по улице. Впереди колонны едут 4 машины полиции, которые обеспечивают безопасность движение колонны по проезжей части.
Вскоре после начала шествия участники марша зажгли факелы.
Как отмечается, участники колонны несут черно-красные флаги, а также флаги партий "Свобода" и "Национальный корпус".
Участники шествия скандируют: "Слава Украине – смерть врагам!", "Героям слава!".