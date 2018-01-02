В Киеве проходит марш в честь дня рождения Бандеры

В Киеве проходит шествие, посвященное 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня" с места событий.





















Колонна сформировалась у памятника Тарасу Шевченко возле главного корпус Киевского национального университета, и выдвинулась к Крещатику.

По сообщениям корреспондента, около двух тысяч человек с несколькими десятками флагов выдвинулись по улице. Впереди колонны едут 4 машины полиции, которые обеспечивают безопасность движение колонны по проезжей части.

Вскоре после начала шествия участники марша зажгли факелы.

Как отмечается, участники колонны несут черно-красные флаги, а также флаги партий "Свобода" и "Национальный корпус".

Участники шествия скандируют: "Слава Украине – смерть врагам!", "Героям слава!".

Напомним, каждый год в Киеве проходит факельное шествие в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Аналогичые акции проходят и в других городах Украины.





В полиции заявили, что готовится 54 мероприятия по всей стране.







