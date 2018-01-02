Что будет с Донбассом после переизбрания Путина?

Переизбрание Владимира Путина на пост президента Российской Федерации может открыть возможности для решения конфликта на Донбассе. Об этом в интервью изданию "Эхо Москвы" заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.





"Я думаю, что окно возможностей открывает и кампания по переизбранию президента Путина, когда это может быть в интересах России, – решить, наконец, вопрос по Донбассу", – заявил Волкер.





Он также выразил надежду на то, что Путин "желает войти в историю как миротворец".





"Если бы Владимир Путин смог развернуться в эту сторону (вернуть Россию в мировое сообщество. – Ред.), я думаю, он вошел бы в историю в гораздо более выгодном свете, и Россия находилась бы в лучшем положении, чем сейчас", – добавил Волкер.





Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассчитывает встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в январе будущего года.





"Мы надеемся провести новую встречу в январе. И я надеюсь, что тогда нам удастся достичь прогресса. Посмотрим… Она (дата встречи. – Ред.) еще не назначена, я надеюсь, что она состоится в январе. Мы сейчас пытаемся найти дату, которая подойдет нам обоим", – отметил он.



