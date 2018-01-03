Резонансное убийство юриста Ирины Ноздровской

Полиция Киевской области сообщила 1 января 2018 года о том, что обнаженное тело 38-летней Ирины Ноздровской, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в реке около села Демидов Вышгородского района. Украшения, которые надела женщина, остались на месте, а видимых повреждений на теле правозащитницы не было.





Для розыска женщины были задействованы полицейские местного отдела полиции и общественные активисты. У погибшей остались дочь и пожилая мать.





По данному факту, полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство". Тело Ноздровской отправили на экспертизу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова. Полковник полиции взял расследование дела под личный контроль.





Что вызвало общественный резонанс





Глава профсоюза МВД Илья Кива выразил мнение о том, что гибель юриста по образованию Ноздровской связана с ее профессиональной деятельностью.





"Нашли Ирину в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски, и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама. Но в данном случае, рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", – заявил Кива.





Речь идет о деле гибели сестры Ноздровской – Светланы Сапатинской, в котором Ирина выступала адвокатом и добивалась жесткого наказания для убийцы сестры.





Два года назад, 30 сентября 2015 года в селе Демидов 26 -летняя Сапатинская шла на работу по узкой дороге в Демидове, где нет дорожек для пешеходов. Здесь местные ходят по обочине. В определенный момент с дороги съехал автомобиль Daewoo Lanos и сбил девушку на смерть. Как утверждали родственники погибшей, водитель автомобиля не оказал помощи Сапатинской, а также не вызвал полицию и "скорую помощь". После разговора по телефону он скрылся с места преступления, поскольку, как говорила Ноздровская, был в состоянии алкогольного воздействия и хотел это скрыть. Также Ноздровская заявляла, что водитель автомобиля совершил наезд, поскольку вовремя не увидел пешехода. Сам осужденный заявил, что Сапатинская сама виновата, поскольку вышла на дорогу, чем нарушила правила дорожного движения.





Депутат от БПП Мустафа Найем сообщил, что Ноздровская не раз подвергалась угрозам со стороны семьи мужчины, который был за рулем в тот день и сбил девушку. Он оказался племянником председателя Вышгородского райсуда Дмитрия Россошанского. После двухлетних судебных разбирательств, приговор огласили – семь лет тюрьмы. Но водитель оспорил решение.





"В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости – Дмитрия Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы – суд отказал адвокатам. А через два дня, в пятницу 29 декабря Ирина пропала", – написал Найем на своей странице в Facebook.





Кого уже допросили





Полиция допросила уже более 50 свидетелей, в числе которых бывший жених правозащитницы Виталий Сергеев. По данным самого Сергеева, основанием для допроса стала видеозапись на которой видно, как Сергеев со своим отцом вечером в день исчезновения Ноздровской покидают свой дом. Во время допроса Сергеев отказался давать показания, ссылаясь на статью Конституции, которая разрешает не свидетельствовать против себя. Правоохранители изъяли автомобиль Виталия, который оформлен на отца, и забрали его в Гостомель на экспертизу.





Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов не сказал о том, проводится ли допрос отца Россошанского.





"Что касается допроса отца Россошанского, на сегодняшний день ведутся следственные действия и я, к сожалению, не могу сейчас вам отчитаться", – заявил Ценов на брифинге , отметив, что если в течении двух недель не будет результатов расследования, он уйдет в отставку.





Реакция власти и общества





Министр иностранных дел Павел Климкин назвал гибель Ноздровской вызовом для государства и тестом для общества в вопросе защиты женщин-активисток.





"У нас стало лучше с жен(скими) конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство И.Ноздровской – вызов для государства и тест для общества на способность защиты женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить", – написал он в своем Twitter.





По мнению уполномоченного президента по правам человека Михаила Чаплыги, Ноздровскую можно было спасти, если бы правоохранительные органы вовремя сработали.





"Я уверен, что ее жизнь можно было спасти. Я знаю, сколько обращений и заявлений было отправлено... И, к сожалению, адекватного ответа, даже на депутатские обращения не поступили, по крайне мере так, как ожидалось. Обращали внимание очень многие люди на то, что происходит вокруг Ирины и относительно угроз, и относительно того, как проводится расследование, и как себя ведет суд. К сожалению, адекватной реакции на это не было и в результате мы получили такие ужасные новости под Новый год",- сказал Чаплыга.





Также на резонансный случай отреагировали за границей. Британский финансист Уильям Браудер выразил мнение, что виновные в убийстве украинской правозащитницы должны понести наказание согласно закону, иначе будут наказаны западными санкциями. Об этом написал в Twitter.





"Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны почувствовать на себе всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, должны почувствовать всю мощь санкций "Магнитского" на Западе", – подчеркнул Браудер.



