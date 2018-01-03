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Новости
Украина
2 января 18, 16:38
Нидерланды готовы назвать 120 причастных к катастрофе МН17
катастрофа МН17
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Прокуратура Нидерландов готова судить первых 120 причастных к авиакатастрофе МН17. Об этом передает "Укринформ".

Сообщается, что все причастные лица, которые будут названы в ближайшее время будут представлены к уголовному производству, их долю причастности к катастрофе самолета будет рассматривать суд. Кроме того, у Международной следственной группы будет еще дополнительное время для составления всех обвинительных актов в отношении подозреваемых. Иностранным гражданам будут предъявлены обвинения с помощью специальной бесконтактной процедуре.

Нидерланды обещают уже к вечеру второго января 2018 года опубликовать список первых 120 причастных к катастрофе боинга над небом Донецка. 

"Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось, ранее в Украине вступил в силу закон о продлении мандата миссии расследования катастрофы МН17.
URA-Inform
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