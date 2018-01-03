Чего ждать в 2018 году: самый подробный прогноз на год

Наступающий новый год по восточному двенадцатилетнему календарю носит символ Желтой Собаки. Но нужно помнить: начинается он вовсе не с началом официального календарного нового года, а только с первым новолунием в знаке Водолея, а оно наступит в ночь с 15 на 16 февраля. Итак: чего же ждать стране и людям от 2018-го, года Желтой Собаки?





ЭКСПЕРТ: Игорь Никишин, директор Украинского астрологического института Павла Глобы





После прошедших очень активных последних лет в предстоящем году многие страсти уйдут на второй план. На первое место выйдут практичность и реализм. Этот год придаст многим людям целенаправленность и вдохновит на активные действия.





Это будет год перемен. В этот период люди обратятся к истинным ценностям и будут отстаивать личные права и свободы. Год, управляемый Собакой, характеризуется добрыми делами. Его миссия — нести справедливость во все уголки планеты.





Этот год благоприятен также для экологического движения: в обществе осознают, насколько важно беречь окружающую среду от вредоносного вмешательства человека. Будут активно развиваться энергосберегающие технологии, приобретать популярность электромобили и другие экологически чистые виды транспорта.





Влияние символа этого года на личную жизнь очень благотворно. В эти месяцы мы почувствуем, что близки со своими любимыми как никогда раньше. Многим захочется легко вздохнуть и расслабиться. Этим следует воспользоваться для обновления души и сердца.

А вот в политике продолжается привычная "грызня", причем ее градус даже возрастает. Решительность и неуступчивость Собаки иногда приводит к столкновениям и бунтам всякого рода — но, в конце концов, ее благоразумие и широта взглядов сгладят существующее напряжение.









Зороастрийский символ года: Еж – покровитель правды





По древнейшему, 32-летнему, зороастрийскому календарю, с 21 марта 2018 года вступает в свои полные права год Ежа. По персидской традиции это животное связано с проявлениями истинной свободы, непредсказуемости и неожиданности. Еж — символ освобождения из-под гнета, выхода из замкнутого круга. Иногда такой год может полностью все перевернуть: будут резко меняться законы, совершенно неожиданно рушиться устоявшиеся политические режимы. Так что социальные встряски и резкие преобразования и перевороты в обществе практически неизбежны.





Причем перевороты эти зачастую будут такими, что не соблюдается даже видимость следования законам. Все происходит непредсказуемо, не по чьим-то планам, а скорее вопреки. Те, кто затевает какие-то перевороты, могут оказаться жертвами, а тех, кто никак ни на что не рассчитывал, вдруг поднимают вверх. Будет работать принцип "из грязи — в князи": одних судьба будет низвергать с высоты, других неожиданное возносить на вершины известности и власти.





Многим людям, которые жалуются на безысходность, судьба в предстоящий год дает очень необычные шансы и возможности для развития, а события будут происходить зачастую вопреки любой обычной логике. Очень часты в этот год новшества и реформы.





Повезет в будущем году тем, кто не боится докапываться до правды, ставить эксперименты над собой и над другими, способен делать совершенно невероятные вещи и любит эпатировать общество. При всем этом нельзя распыляться: рекомендовано проявлять упорство и дотошность в делах.





В такой год приходят пророки и сбываются пророчества, многое приходит в движение — особенно то, что раньше казалось устойчивым и незыблемым.





Наше время





В 2018 году состоится первая фаза важного космического события, на которое обращают внимание все астрологи мира и которое случается раз в 7 лет: смена зодиакального знака дальней планетой Уран. Уран завершает свое 7-летнее движение по знаку Овна и пока лишь на время (с 15 мая по 6 ноября) переходит в знак Тельца. Для нас это особенно знаменательно с учетом того, что народ Украины в целом как раз и находится под покровительством знака Тельца: это означает, что глобальные перемены в мире этого периода не могут нас не коснуться.





Положение Урана до середины мая и после 6 ноября по-прежнему способствует стихийным бунтам, протестным акциям, пожарам, взрывам, терактам.





А вот период с середины мая по начало ноября будет связан уже несколько с другими вещами. Уран — планета переворотов, а программа знака Тельца связана с мировой финансовой системой. Поэтому в это время нас ожидают необратимые и неожиданные перемены в финансах, схлопывание финансовых пирамид (например, рынка виртуальных валют) и новая волна мирового экономического кризиса. Будут рушиться привычные стереотипы, связанные с материальными ценностями и финансами. Вероятность всего этого особенно повышается в период с июля по сентябрь.









Прогноз для Украины: решающие полгода





Для Украины начинается совершенно новый этап. Может сменится власть, возможно, произойдут досрочные парламентские выборы. Впрочем, перемены могут быть не столь радикальными, но все равно кардинально поменяется политика власти — без смены ее самой. В любом случае, начиная с 2015 года, это первый год, когда действительно стоит ожидать больших сюрпризов, которые реально будут удивлять!





На конец 2017 года ранее прогнозировались протесты против власти — они в реальности произошли и будут в той или иной форме продолжаться и дальше, в 2018-м.





2018 год открывает трехлетний период ломки устоявшихся структур и создания на их обломках новых. Нашу страну в этом году могут ожидать системные перемены. Это связано с разрушением старого строя, началом периода уже реальных реформ и даже, возможно, с включением новой точки отсчета государственности.





Начало 2018 года станет решающим для нашей страны: либо в результате системного кризиса произойдет смена власти, причем сопровождающаяся территориальными изменениями, либо страна с честью пройдет испытания, переформатируется, укрепится и обретет совершенно новое направление развития. Эти процессы могут и растянуться во времени, но февраль-март 2018-го обещают быть одним из решающих этапов данного процесса, своего рода закладкой. Конец февраля — первая половина марта станут временем судьбоносного выбора для наших властей и политиков.





Зачастую именно ситуация, доведенная до тупикового состояния, дает наибольшие шансы для кардинальных реформ и, собственно, неожиданного выхода из этого тупика. Это те шансы, которых, с точки зрения звезд, у нашей страны ранее даже и не было. Этот период новой волны возможностей для нашей страны наступает с середины мая. Это время может совпасть с очередной волной мирового финансового кризиса, и к этому лучше подготовиться. А также помнить, что любой кризис есть время возможностей!





Любой мировой кризис открывает для нашей страны много возможностей для реформ и развития





Брак: благоприятное время для свадьбы в 2018 году





Для оформления браков и свадеб более подходит первая половина года либо самый его конец: период с 6 июля по 9 декабря не очень благоприятствует большинству людей в данном вопросе. Также стоит здесь особо выделить время с 6 октября по 16 ноября 2018-го: в это время лучше не предпринимать инициативы в любовных отношениях и новых знакомствах. Это крайне неблагоприятное время для заключения браков и официального оформления отношений. Зато это прекрасный момент для возвращения старых связей, примирения и воссоединения в любви. Только необходимо осмыслить прошлые проблемы в личных отношениях.













Свадьба. С 6 июля по 9 декабря лучше не узаконивать отношения. Д. Павлов





Солнечные и лунные затмения в 2018 году





31 января — лунное;

15 февраля — солнечное;

13 июля — солнечное;

27 июля — лунное;

11 августа — солнечное.





Вблизи дат затмений под влиянием эмоций люди очень часто совершают системные ошибки, которые имеют долгоиграющие последствия. Так что если принимать значимые решения, стоит лишний раз все хорошо взвесить, учитывая долгосрочность закладываемых на затмения программ (плюс-минус трое суток от даты затмения).





Дни около указанных ниже дат связаны с повышенной аварийностью, вероятностью катастроф, незапланированных происшествий, срывов планов, причем кардинально меняющих ход текущих событий. Это также опасные даты и для авиаперелетов:





7—8 февраля,

19 апреля — 1 мая,

3—9 мая,

11—16 мая,

19—21 июля,

3—4 августа,

7—11 октября,

15—19 октября,

22—26 октября,

28 октября — 2 ноября.





Периоды спада деловой активности у большинства: лучше не начинать новых дел, а дорабатывать и завершать старое, отдавать долги. Хорошее время для отдыха, лучше всего брать отпуск в указанные периоды:





23 марта — 15 апреля,

26 июля — 18 августа,

17 ноября — 6 декабря.



