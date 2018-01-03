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Новости
Украина
2 января 18, 22:37
В Украине вступил в силу закон о сортировке мусора
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В Украине с 1 января вступил в силу закон о сортировке мусора.

Документ также запрещает захоронение непереработанных бытовых отходов. Как сказано в документе, крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.

При этом опасные отходы должны отделяться на этапе сбора или сортировки и передаваться специализированным предприятиям, получившим лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

Перевозки бытовых отходов должны осуществляться специально оборудованными транспортными средствами. Захоронение бытовых отходов разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках.

Термическая обработка бытовых отходов разрешается только на специально предназначенных для этого предприятиях или объектах.

Вместе с тем не выполнение этих требований грозит штрафом для населения - от 340 до 1360 гривен, а для юридических лиц – от 850 до 1700 гривен.

Напомним, как сообщалось, столичная власть планирует построить в Киеве два мусороперерабатывающих комбината. Сейчас ведутся переговоры о строительстве таких предприятий, сообщил городской голова Виталий Кличко.
URA-Inform
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