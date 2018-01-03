Во вторник в зоне АТО двое военнослужащих ранены - ВИДЕО

В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, российские оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских сил и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников.
За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении. Так возле Авдеевки боевики нарушали перемирие с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого боевики применили против украинских воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение. На Приазовье захватчики также с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутовому.
Кроме того, противник несколько раз по всему спектру пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.
На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.