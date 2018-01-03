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Украина
3 января 18, 09:20
Названы страны ставшие непостоянными членами СБ ООН
СБ ООН
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В состав Совета безопасности ООН добавилось шесть стран, которые официально стали непостоянными членами. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Генеральная ассамблея выбрала такие страны, как Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д’Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Отмечено также, что Нидерланды будут членом Совета безопасности в течение года, поскольку они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017-ом.

Всем остальным странам-членам Совета безопасности срок продлен на два года.

Кстати, в состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Среди них - пять постоянных: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США, которые имеют право вето.

Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас являются Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия. 31 декабря 2017 года истек срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.

Как сообщалось ранее, Генеральная ассамблея Организации объединенных наций проголосовала против решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о признании Иерусалим столицей Израиля. Резолюция, которая не имеет обязательной силы, была одобрена 128 государствами.
URA-Inform
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