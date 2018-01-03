В Крым не пустили российского певца: названа причина

В оккупированный Крым не пустили известного российского певца Евгения Яковлева (сценический псевдоним Евгений Кемеровский), который пытался попасть на полуостров с материковой части Украины.





Так, постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин написал на своей странице в Facebook, что артист не оформил соответствующее разрешение на въезд в Крым.





"Украинскими пограничниками на КПВВ не представлено разрешение на выезд из материка в оккупированный Крым звезды русского шансона Евгения Яковлева (сценический псевдоним Евгений Кемеровский), прибывший в Украину поездом, но не оформил необходимого разрешения на въезд в Крым. Господин Евгений является автором слов песни "Глухонемая любовь" Бориса Моисеева и многих других российских новогодних шлягеров", – написал Бабин.





В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины подтвердила данную информацию изданию Крым.Реалии.





Начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда ГПСУ Неля Доценко объяснила, что у певца отсутствовало спецразрешение на поездку на полуостров, которое он должен был оформить в органах Государственной миграционной службы Украины.





Как сообщили на КПВВ "Чонгар", где он, вероятно, и пытался проехать, Кемеровский заявил, что в Крыму у него недвижимость, и он намерен все же получить разрешение и отправится на полуостров.





Напомним, сразу после Нового года, 1 января, в базу "Миротворца" загремел российский актер Станислав Ярушин за незаконное посещение Крыма.





Также сообщалось, что в ноябре рэпера Макса Коржа не пустили в Украину. Мало того, ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.







