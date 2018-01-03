Сын Луценко убил полицейского: все подробности!

Минувшей ночью бывший пресс-секретарь СБУ и экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский написал в Фейсбуке, что «сын нынешнего генпрокурора тоже убил человека в ДТП. И … не сидит…». Около двух часов назад он привел некоторые детали на этот счет.





Вот такую информацию опубликовал Речинский:





— Сослуживцы погибшего милиционера обвинили в ДТП сына Луценко





Ирина Касьянова 10 февраля 2015, 06:49





Сослуживцы погибшего милиционера обвинили в ДТП сына Луценко Двигатель Daewoo несколько раз загорался после мощного удара.





Жуткое ДТП произошло вчера около 01:05 на улице Щербакова: 25-летний сын нардепа и экс-главы МВД Юрия Луценко Александр на Volkswagen Touareg столкнулся с Daewoo Lanos, за рулем которого был 26-летний старший сержант милиции Шевченковского района Петр Левчук. Удар был смертельным, и в скорой молодой милиционер скончался. У него остались супруга Оксана и 4-летний сын.





Версии произошедшего





Официально обстоятельства ДТП выглядят так: в час ночи по улице Щербакова (со стороны улицы Салютной в направлении пл. Интернациональной) по встречке ехал автомобиль Daewoo Lanos, за рулем которого был полицейский Петр Левчук.





Именно он не уступил дорогу Volkswagen Touareg Александра Луценко (он выехал с прилегающей улицы на проезжую часть ул. Щербакова с правым поворотом). Так произошло столкновение.





«Раздался громкий хлопок, и я выглянула в окно, — рассказывает продавец круглосуточного магазина напротив места ДТП Татьяна. — Машины столкнулись и разлетелись в разные стороны. Из джипа тут же вышел молодой человек и стал отрешенно разглядывать все. В этот момент к Daewoo Lanos подбежали шестеро молодых ребят, которые просто гуляли рядом. Они стали бить стекла легковушки и пытаться открыть двери. Потом машина загорелась, и они ее бросились тушить из огнетушителя. Через заднее сидение достали водителя Daewoo. Он был еще жив, шевелил руками. Парни пытались его спасти до приезда скорой. Уже в ней он и скончался».









Луценко





Потом приехали спасатели, ГАИ, десятки разных машин с людьми. Очевидцы говорят, что на месте видели всех высокопоставленных чиновников. Приезжал даже директор департамента ГАИ Анатолий Сиренко. Официально оба водителя были трезвы. У Александра Луценко практически нет травм.





«Сын чуть сдал влево, поэтому удар пришелся на пустое пассажирское сидение. Он получил незначительные повреждения ног, но далее подушка безопасности его спасла», — сказал Юрий Луценко.





Не верят, что Петр виноват





«Мы знаем, с кем Петя столкнулся. Это сын Луценко. Поэтому мы не верим в то, что Петя останется невиновным в данном ДТП. С мертвого ведь спроса нет. По данным наших ребят, которые выезжали на место ДТП, виновен внедорожник. Во-первых, он ехал на бешеной скорости, а, во-вторых, именно он пересек двойную сплошную», — рассказал нам один из сослуживцев погибшего, которого мы встретили возле милицейского общежития на ул. Телиги, 43а. Здесь с супругой Оксаной и 4-летним сыном жил погибший Петр.





«Он был прекрасным человеком, помогал вещи поднести и подвозил иногда. Работал милиционером-водителем с 2008 года. Возил оперативные группы, никогда не гонял и не ездил пьяный за рулем. Часто гулял здесь на детской площадке с сыном и супругой. Вот только вчера его видели, и вот его уже нет», — рассказал нам еще один сослуживец Петра.





Супругу погибшего Оксану мы встретили возле морга. Молодая женщина плакала навзрыд: «Еще вчера он был, мы держались за руки. Я не могу это осознать». С прессой она отказалась долго говорить: «Уже не важно, кто виноват. У меня муж погиб. Все это разбирательство его не вернет. Надо его похоронить».





Рассказывая об обстоятельствах ДТП, Юрий Луценко уверил: есть видео с камер наблюдения соседних домов, которые доказывают, что его сын не был виновником ДТП. Вечером стало ясно, что на видео не видно момента столкновения. «Есть видео, в котором видно только, как внедорожник двигается в своей полосе. Момента столкновения на нем нет», — сказал зампрокурора Киева Алексей Калина.





В прокуратуре открыто уголовное производство по факту произошедшего, пока там ждут экспертиз с места, которые установят скорость езды двух авто. Эта процедура, по словам Калины, может продлиться два месяца. К слову, здесь не говорят, как поступят с семьей погибшего, — останется ли Оксана с ребенком жить в общежитии или ей придется съехать, а также сможет ли она претендовать на компенсации и льготы.





Сегодня — 2018 год





Дело Луценко в котором он убил человека находится под грифом секретно. Семье убитого полицейского запрещено общаться с журналистами, по нашим данным она сбежала за границу.





Сам сын лжепрокурора и кума Порошенко недавно женился и переехал жить в элитную квартиру на 500 квадратов прямо в центре Киева.





За все время независимой Украины мажоры покалечили и убили тысячи простых украинцев и ни один из них не понес ответственности.





Во всех случаях виновными оказывались убитые, а сами мажоры становились жертвами.





Сын Луценко не исключение





Намедни была убита и правозащитница Ноздровская. В деле также фигурируют отпрыски судейских кланов и дело также как и дело Луценко мажут по всем фронтам.



