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Новости
Украина
3 января 18, 11:30
Когда может закончиться война в Донбассе?, - прогноз Марчука
Марчук
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Представитель Киева в минском процессе заявил, что гибридная война России против Украины продлится меньше, чем идет конфликт в Нагорном Карабахе
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук считает, что гибридная война в Донбассе закончится раньше, чем в течение 25 лет, имея в виду конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

"Я думаю, что может быть ситуация урегулирована в Донбассе и значительно раньше. Не просто очень. Да, мировая практика знает, Нагорный Карабах (25 лет, - ред.), Северная Ирландия за 20 лет, Колумбия за 50 лет, Палестина…Но там другие составляющие. Немного в Северной Ирланлии (конфликт, - ред.) похож на наш. Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством", - сказал Марчук.

Он подчеркнул, что в Украине есть свой феномен гибридной войны в Донбассе.

"У нас феномен с одной стороны очень тяжелый, такое замаскированное участие России, а с другой стороны, это уже всем понятно в Европе и мире …Поэтому есть все виды санкций против России, практически изоляция РФ от крупной политической жизни. Уже не говоря о санкциях по блокированию технологического развития России, когда мир очень стремительно развивается, я имею в виду IT-технологии военного и невоенного назначения", - добавил Марчук.

Марчук предположил, что ситуация может развиваться и в невыгодном свете для Украины.

"Потому, что Россия опередила запад, не говоря уже об Украине, разорвав несколько больших важных мировых соглашений, которые обеспечивали баланс и стабильность. Вышла из договора о вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум", - объяснил он.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске считает, что РФ практически перестроила свои вооруженные силы во внешнеполитический фактор как элемент внешней политики.

"С одной стороны для России санкции очень негативно влияют, а с другой стороны, они, как говорят, закусивши удила , пошли на сильную динаминизацию военного компонента особенно во внешней политике. С другой стороны приучают население, что для них это же не проблема, что ухудшение материального состояния  - это ж "враги" кругом (виноваты, - ред.), т.е. насаждение формулы "окруженной крепости" - нужно все терпеть", - отметил Марчук.

Марчук заявлял, что перспектив введения в ближайшее время миротворческого контингента ООН в Донбассе пока нет.

Источник: liga.net
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