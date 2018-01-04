Вывозить детей за границу можно без согласия 2-го родителя

Об этом сообщает Ubr.ua.





В постановлении Верховного суда по делу №6-15цс17 говорится, что "Семейный кодекс действительно гарантирует права обоих родителей воспитывать ребенка, и папа с мамой должны иметь равные возможности видеться с чадом даже после развода. Однако, ВСУ призывает ставить во главу угла интересы малолетнего ребенка. Если в его интересах будет отъезд с мамой на постоянное место жительства в другую страну, то его надо разрешить, даже если отцу это не нравится, и он не дает на это своего согласия", - отметил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.





В деле №6-15цс17 рассматривалась история двух родителей с маленьким ребенком в стадии бракоразводного процесса.





Через год после развода мать повторно вышла замуж, на этот раз за гражданина Франции. Сейчас она пытается вывезти ребенка с собой к новому мужу, против чего протестует родной отец.







