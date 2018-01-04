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Новости
Украина
4 января 18, 09:56
Миссия ООН должна находится на всей территории Донбасса
миссия ООН
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Миротворческая миссия Организации объединенных наций должна быть вооружена.

При этом ее мандат должен распространяться на всю оккупированной территории Донбасса. Такое мнение высказал в среду вечером, 3 января, в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным глава дипломатического ведомства Германии Зигмар Габриэль.

Он также отметил, что миссия должна быть сильной, а не в виде незначительных групп, которые охраняют представителей ОБСЕ.

Вместе с тем министры на пресс-конференции отметили, что 54-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля 2018 года, а главы министерств стран "нормандской четверки" могут провести встречу на ней

Было бы неплохо, если бы мы в начале этого года, как раз на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встретились в нормандском формате на уровне министров, - сказал Габриэль.

Напомним, как сообщалось, в четверг, 4 января, министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Германии Зигмар Габриэль отправятся на Донбасс.
URA-Inform
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