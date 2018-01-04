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Новости
Украина
4 января 18, 10:49
В Австралии официально ввели экспорт медицинской марихуаны
Марихуана
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Власти Австралии разрешили легализированный вывоз из страны медицинских препаратов из марихуаны (каннабиса) для производителей.

Об этом сообщает издание Courier Mail.

Как заявил министр здравоохранения Грега Ханта, правительство внесло такие изменения, потому что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта.

Также он считает, что разрешение экспорта медицинской марихуаны поможет развивающемуся внутреннему рынку расти дальше.

Кстати, употребление медицинской марихуаны в Австралии было легализовано в 2016 году.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд Грузии, отменил уголовное наказание за употреблени марихуаны. Таким образом, отныне употребление конопли и марихуаны больше не считается уголовным преступлением и не подпадает под статью "незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров".
URA-Inform
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