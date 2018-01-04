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Новости
Украина
4 января 18, 10:56
Поездку Климкина и Габриэля на Донбасс отменили
Зигмар Габриэль
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Погодные условия не позволили министрам посетить линию разграничения.

Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения на Донбассе в четверг, 4 января.

Об этом сообщил Климкин в своем аккаунте в Twitter.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", – написал глава МИД Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Зигмар Габриэль выступил за введение миротворцев ООН во всем Донбассе. По его мнению, Если миссия будет размещена только на линии соприкосновения, то это будет "новой границей" в Украине.

Напомним, Украина исключает возможность участия России в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Korrespondent
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