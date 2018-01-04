В Николаеве вспышка гепатита. Проверят всех продавцов воды

В связи со вспышкой гепатита А в Николаеве решили проверить всех продавцов питьевой воды на разлив. Об этом сообщил замглавы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи.

По его словам, пробы питьевой воды из пунктов разлива питьевой воды направлены на анализ в лабораторный центр, где проведут исследование на соответствие физико-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям.

"Также продолжатся проверки и обследования пунктов продажи воды на соответствие нормам санитарного законодательства. Госпотребслужба проверит всех субъектов хозяйствования, которые занимаются продажей питьевой воды на разлив", – написал чиновник в Facebook.

Кроме того, местные власти проверят условия оказания медицинской помощи в областной и детской инфекционных больницах, а также предпримут меры профилактики заболеваемости гепатитом А во всех районах Николаевской области.

Как сообщалось, накануне в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А. Уже известно о 37 заболевших, среди которых шесть детей. Согласно ряду заключений, причиной заболевания стала вода из пунктов разлива. Всего было зафиксированы четыре очага заболевания.