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Украина
4 января 18, 11:25
Все школы Нью-Йорка закрыты из-за снежной бури
снежная буря
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Все школы Нью-Йорка в четверг, 4 января, будут закрыты.

Местные власти приняли такое решение из-за обильных снегопадов, которые обрушились на город. Как заявил мэр города Билл Де Блазио, сегодня все школы работать не будут.

Вместе с тем Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов Америки сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье Штатов ожидаются снегопады, снежные бури и необычно низкие температуры.

Напомним, как сообщалось, на западе Франции бушует шторм " Элеонора". По состоянию на утро четверга, 4 января, стихия нанесла значительный ущерб и привел к гибели одного человека.

Как сообщает Le Figaro, во Франции из-за падения дерева погиб лыжник на курорте в департаменте Морийон. Еще 15 человек получили травмы, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.
URA-Inform
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