В Украине запретят неплательщикам алиментов управлять авто

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.





Документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов. Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, получающих алименты.





Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс Украины и ряд законов, в частности в закон о дорожном движении, о порядке выезда из Украины и въезда в Украину и др.





Введены новые средства принудительного исполнения решений в отношении должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за шесть месяцев. В частности, законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты.





Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания - общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.





В декабре Рада запретила тем, кто не платит алименты выезжать за границу и управлять автомобилем.





Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады упростили выплату алиментов.



