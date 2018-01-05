Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.53
USD
27.89
RUB
0.48
EUR
33.82
USD
28.02
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 января 18, 16:40
В Украине запретят неплательщикам алиментов управлять авто
Порошенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, получающих алименты Поделиться:
Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов. Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, получающих алименты.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс Украины и ряд законов, в частности в закон о дорожном движении, о порядке выезда из Украины и въезда в Украину и др.

Введены новые средства принудительного исполнения решений в отношении должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за шесть месяцев. В частности, законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты.

Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания - общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

В декабре Рада запретила тем, кто не платит алименты выезжать за границу и управлять автомобилем.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады упростили выплату алиментов.

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Какие изменения ждут украинцев в январе
В Украине вступил в силу закон о сортировке мусора
Супергод для правителя России
Чехия заявила о полной поддержке Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Магнитные бури в январе 2018 года: Прогноз на месяц
noimageВ Мариуполе "народный мэр" получил 6 лет тюрьмы
noimageПолиция проводит закрытое заседание по делу Ноздровской
noimageПутешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец
noimageСиноптики рассказали о погоде на Рождество: карта
Лента новостей