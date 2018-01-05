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Новости
Украина
4 января 18, 16:43
Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец
Россия
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В Департаменте консульской службы МИД украинцев просят не ехать в Россию из-за провокаций ФСБ
Министерство иностранных дел Украины предостерегает украинцев от поездок в Россию из-за систематических провокаций российских спецслужб против украинских граждан, подтвержденных и задокументированных Службой безопасности Украины. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД в Twitter.

"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и создавать проблемы родным?", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины 3 января сообщила, что российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам, и еще раз подчеркнула, что "ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессора крайне опасны". 

источник: liga.net 
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