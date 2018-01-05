Министерство иностранных дел Украины предостерегает украинцев от поездок в Россию из-за систематических провокаций российских спецслужб против украинских граждан, подтвержденных и задокументированных Службой безопасности Украины. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД в Twitter.





"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и создавать проблемы родным?", - говорится в сообщении.





Служба безопасности Украины 3 января сообщила, что российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам, и еще раз подчеркнула, что "ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессора крайне опасны".







