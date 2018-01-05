Полиция проводит закрытое заседание по делу Ноздровской

Закрытое от общественности и прессы заседание полиции запланировано на 4 января в Вышгородском районе Киевской области, в эфире украинского телеканала рассказал спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович, сообщает Сегодня.

"Сегодняшнее заседание, которое состоится на месте в Вышгородском районе, в вышгородской полиции. Его проведет первый заместитель главы Нацполиции. Он детально изучает материалы уголовного производства... В данном случае он сделает какие-то выводы. Будут это положительные или отрицательные выводы, покажет само совещание. Он заслушает каждого руководителя подразделения, который провел ту или иную работу по поиску, и тогда будет видно сработала ли полиция Киевской области, или нет. Также на этом совещании будут определены пути, которые в дальнейшем могут привести к раскрытию этого преступления" – рассказал Жукович.

Он также отметил, что общественность и журналисты на заседание допущены не будут, чтобы не распространялась информация по поиску преступников.

"Сколько она (Ноздровская – ред.) пролежела в воде – экспертиза не показала, и в какое время суток она была убита – экспертиза пока тоже не показала", – сообщил Жукович.

Вместе с тем, спикер Нацполиции области рассказал, что дочери убитой правозащитницы предоставили охрану.

"К нам обратились родственники Ноздровской, и ей (ее дочери – ред.) обеспечена охрана. То есть тем, о ком они говорили", – заявил Жукович.

Напомним, 1 января в Киевской области в одной из рек правоохранители нашли тело пропавшей правозащитницы Ирины Ноздровской. Ранее женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что адвокат Ноздровской начал частное расследование и сообщил предварительные выводы.