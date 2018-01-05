В Мариуполе "народный мэр" получил 6 лет тюрьмы

Бывшего "народного мэра" Мариуполя Александра Фоменко суд признал виновным в сепаратизме и приговорил к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает 4 января сайт города Мариуполя.

Как сообщается, 1 июня 2014 года Александр Фоменко при поддержке ДНР провозгласил себя "народным мэром" и приступил к своим фиктивным обязанностям. Деятельность "мэра" была остановлена правоохранителями 12 июня 2014 г.

В суде мужчина частично отрицал свою вину. Он говорил, что всю жизнь занимался общественной деятельностью и на митинг попал случайно.

Как заявил Фоменко, должность "мэра" ему предложили присутствующие на митинге люди. Также обвиняемый говорил, что ни с кем из ДНР знаком не был, знал об организации только из Интернета и призывал просто создать контролирующий орган за городской властью. Фоменко называл себя гражданином Украины и настаивал, что не хотел организации других государств.

Рассмотрев все показания свидетелей и военнослужащих, участвующих в задержании "народного мэра", суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и осудил на 6 лет и 9 месяцев. Время пребывания в СИЗО с момента задержания зачислены в срок отбытия наказания.

Как сообщалось, "народный мэр" Мариуполя и два его соратника были задержаны Нацгвардией.