Магнитные бури в январе 2018 года: Прогноз на месяц

Магнитная буря в начале января 2018 года окажет незначительное влияние самочувствие людей. Наиболее заметным ее проявлениям должен стать рост яркости полярных сияний и расширение авроральной зоны от полюса примерно на 10 градусов в сторону низких широт. Тем самым шанс увидеть в этот день в дополнение к фейерверкам еще и всполохи света на небе получат жители большего числа населенных пунктов, хотя всё же преимущественно в приполярных областях . Жителям средней полосы во время празднования нового 2018 года останется лишь представлять, как где-то вблизи полюса в данный момент пришедшие с солнечным ветром частицы вторгаются в верхнюю атмосферу Земли и заставляют ее светиться, создавая свой дополнительный гигантский фейерверк. В течение последующих новогодних каникул жителям Украины не придется беспокоиться о космической погоде. На все праздничные дни, вплоть до 8 января, по прогнозу Землю должен накрыть полный "космический штиль".

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли в ответ на потоки солнечного ветра. Возникает он после вспышек на Солнце. Заряженные частицы, из которых состоит солнечный ветер, быстро достигают земной поверхности и вызывают колебания магнитного поля. Такие всплески нестабильности защитного поля нашей планеты могут возникать несколько раз за месяц и длиться от двух-трех часов до нескольких суток.

Метеорологи давно научились регистрировать солнечные вспышки и прогнозировать наступление геомагнитной бури. Как и в обычных метеопрогнозах, наиболее точные данные можно получить за один-два дня до ее начала. Однако прогноз на месяц также достаточно достоверен.

График магнитных бурь на январь 2018 года года информирует:

- с 1 и 2 января 2018 года ожидается геомагнитное возмущение силой от 4 до 5 баллов;

- с 8 января 2018 года ожидается слабая магнитная буря;

- 13 января 2018 года магнитная буря силой 5 баллов заставит поволноваться подверженных метеозависимости людей.

Прогноз магнитных бури на месяц не обладает высокой точностью. С приближением даты прогнозируемой магнитной бури специалисты могут скорректировать ее мощность и точные сроки действия.

Возмущения магнитного поля земли оказывают влияние на самые разные сферы деятельности человека. Во время магнитных бурь отмечают сбои в системах сотовой и радиосвязи, нарушения в работе навигационных приборов. Но самое неприятное в том, что магнитные возмущения оказывают неблагоприятное воздействие на самочувствие человека. Бури способны вызывать головные боли, усталость, обострение нервных и психических заболеваний, перемены в настроении, апатию, сонливость, либо бессонницу. Наиболее подвержены этому влиянию дети, пожилые, имеющие хронические болезни, а также метеозависимые люди.

Чтобы время активного солнца прошло для вас как можно более комфортно, учтите советы опытных врачей: