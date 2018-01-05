Завершено расследование по делу против Мартыненко

Материалы уголовного дела переданы стороне защиты для ознакомления. Об этом в пятницу утром, 5 января, сообщил адвокат политика Петр Бойко.

По его словам, вчера объявили об окончании досудебного расследования. В деле насчитывается 200 томов. Защита не будет затягивать с ознакомлением, - заверил адвокат.

Напомним, Мартыненко был задержан 20 апреля по подозрению в растрате средств Восточного горно-обогатительного комбината.

По делу Мартыненко сообщили подозрения трем фигурантам

Как сообщалось, по версии следствия, комбинат заключил контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия был нанесен ущерб в размере более 17 миллионов долларов.