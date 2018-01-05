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Новости
Украина
5 января 18, 09:44
Завершено расследование по делу против Мартыненко
Мартыненко
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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Материалы уголовного дела переданы стороне защиты для ознакомления. Об этом в пятницу утром, 5 января, сообщил адвокат политика Петр Бойко.

По его словам, вчера объявили об окончании досудебного расследования. В деле насчитывается 200 томов. Защита не будет затягивать с ознакомлением, - заверил адвокат.

Напомним, Мартыненко был задержан 20 апреля по подозрению в растрате средств Восточного горно-обогатительного комбината.

По делу Мартыненко сообщили подозрения трем фигурантам

Как сообщалось, по версии следствия, комбинат заключил контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия был нанесен ущерб в размере более 17 миллионов долларов.
URA-Inform
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