В Симферополе обыскали крымских татар

Утром в пятницу, 5 января, в Симферополе прошли обыски у крымских татар. Об этом сообщает Крымская солидарность в соцсети Facebook.

Обыски прошли по двум адресам в районе Леси Украинки: на улице Усадебная (Марковича), 34 и улице Туристов, 49.

"Обыск начался в районе 6 часов утра. Оба домовладения принадлежат родным сёстрам: Кантемирова Хатидже Алимовна и Базирова Зера Алимовна", – сообщили активисты.

Причина обысков, а также то, кто их проводил, пока неизвестны.

Напомним, в декабре 2017 года в Симферополе российские силовики провели обыск у крымскотатарского активиста Фазила Ибраимова.