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Украина
5 января 18, 09:46
В Симферополе обыскали крымских татар
крымские татары
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Обыск начался около 6 часов утра.
Обыск начался около 6 часов утра.

Утром в пятницу, 5 января, в Симферополе прошли обыски у крымских татар. Об этом сообщает Крымская солидарность в соцсети Facebook.

Обыски прошли по двум адресам в районе Леси Украинки: на улице Усадебная (Марковича), 34 и улице Туристов, 49.

"Обыск начался в районе 6 часов утра. Оба домовладения принадлежат родным сёстрам: Кантемирова Хатидже Алимовна и Базирова Зера Алимовна", – сообщили активисты.  

Причина обысков, а также то, кто их проводил, пока неизвестны.

Напомним, в декабре 2017 года в Симферополе российские силовики провели обыск у крымскотатарского активиста Фазила Ибраимова.
Korrespondent
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