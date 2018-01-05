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Новости
Украина
5 января 18, 09:51
На Донбассе один военнослужащий ранен - ВИДЕО
АТО
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За прошедшие сутки четверг, 4 января, боевики дважды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В результате атак противника один военнослужащий получил ранения. 

Раненного оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь. Состоянию его жизни ничего не угрожает.

Вместе с тем, впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на Луганском направлении. Вечером более десяти мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО возле Луганского.

На донецком направлении боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецкого.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины ни разу огонь в ответ не открывали.


Напомним, за минувшие сутки боевики пять раз нарушали режим тишины. Вместе с тем во второй половине дня обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции не зафиксировано. Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки нет.
URA-Inform
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