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Украина
5 января 18, 10:38
Саакашвили заочно приговорен к трем годам тюрьмы
Саакашвили
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В Тбилиси суд заочно вынес экс-президенту Грузии приговор по обвинению в злоупотреблении служебным положением
В Грузии суд заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Приговор судья Тбилисского горсуда Георгий Аревадзе огласил сегодня, 5 января, сообщает Грузия Online.

"Судья признал Саакашвили виновным и приговорил к лишению свободы сроком на три года", - говорится в сообщении.

Экс-президент Грузии признан виновным в злоупотреблении служебным положением, связанным с делом об убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Тогда за это преступление тюремные сроки получили четверо работников департамента конституционной безопасности МВД Грузии. Однако президент Саакашвили, как утверждает следствие, незаконно пообещал тогдашнему главе департамента помиловать осужденных за убийство Гиргвлиани, что и сделал в 2008 году в обход комиссии по помилованию.

По этому же делу за превышение должностных полномочий в 2014-м к трем годам тюрьмы был приговорен соратник Саакашвили, экс-премьер-министр Грузии Иване Мерабишвили, который в 2004-2012 годах был главой МВД страны.

3 января 2018 года Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск Саакашвили к Государственной миграционной службе по поводу отказа последней в оформлении документов для признания экс-президента Грузии лицом, требующим дополнительной защиты.

14 декабря 2017-го грузинские СМИ сообщали, что Тбилиси и Киев якобы ведут тайные переговоры об экстрадиции Саакашвили в Грузию.

Источник: liga.net

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