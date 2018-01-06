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Новости
Украина
5 января 18, 17:42
Задержаны две киевлянки по подозрению в торговле людьми
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Украинкам за предоставление интимных услуг иностранцам им обещали до 5 тысяч евро в месяц.
Украинкам за предоставление интимных услуг иностранцам им обещали до 5 тысяч евро в месяц.

В аэропорту Киев (Жуляны) задержали двух украинок, которые переправляли в Грецию девушек с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

По его словам, двух киевлянок, одна из которых проживает в Греции с 2013 года, задержали "на горячем", во время прохождения контроля.

"С целью заработка легких денег они организовали и разработали преступную схему. Переправляли через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые находились в трудном материальном положении. Там за предоставление различных интимных услуг иностранцам им обещали до 5 тысяч евро в месяц, а также бесплатное проживание", – написал Ценов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в реальности украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, "которые постепенно втягивали в долговую кабалу".

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По факту торговли людьми открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, ранее в аэропорту Киева задержали китайца, который пытался вывезти в секс-рабство гражданку России.
Korrespondent
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