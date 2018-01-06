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Новости
Украина
5 января 18, 23:58
Американский эсминец направляется к гавани Одессы
эсминец
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Carney относится к раннему типу эсминцев типа "Арли Берк" и несет стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для различного типа ракет, включая "Томагавки", "Стандарты" и "Асроки".
Спустя несколько месяцев, после того, как произошел заход в Черное море американского ракетного эсминца "Джеймс Уильямс", эсминец США USS Carney DDG64 зашел в Черное море, став первым кораблем НАТО, посетившим черноморский регион в новом году. Вероятно, что эсминец зайдет в Одесскую гавань. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

"Отметим, в июле 2017 года этот корабль гостил в Одессе и принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017". Во время проведения учений на борту корабля побывал президент Порошенко", – отмечает СМИ.

Carney относится к раннему типу эсминцев типа "Арли Берк" и несет стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для различного типа ракет, включая "Томагавки", "Стандарты" и "Асроки".

Напомним, ранее произошел заход в Черное море американского ракетного эсминца "Джеймс Уильямс".  Это связали с агрессивной политикой России и развертыванием все большего флотав Черноморском регионе. 

Как рассказывал ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, РФ в пять раз увеличила количество вооружений в Крыму. Он перечислил, что находится на вооружении у оккупантов.

Источник: segodnya.ua
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