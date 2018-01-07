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Новости
Украина
6 января 18, 20:51
ВСУ отрицают существование грузинского легиона
грузинск легион
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В ОМБр прокомментировали выход так называемого Грузинского легиона.
В ОМБр прокомментировали выход так называемого Грузинского легиона.

Отдельного подразделения с названием "Грузинский легион" никогда не существовало в составе 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении бригады, опубликованном в субботу, 9 января, в Facebook.

"Командование 54 отдельной механизированной бригады ВСУ благодарит всех друзей Украины - иностранцев, которые проходили и продолжают проходить службу в подразделениях воинской части. Однако отмечаем, что отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54 бригады никогда не существовало", - говорится в заявлении.

В 54 механизированной бригаде отметили, что в 2016 году десятки иностранцев добровольно заключили контракты с ВСУ и служат в составе штатных подразделений воинских частей.

Как сообщалось, бойцы военного подразделения Грузинский национальный легион заявили о выходе из состава 54 отдельной механизированной бригады. Такое решение было принято в связи с "некомпетентностью командира бригады Алексея Майстренко и его незаконных приказов".
Korrespondent
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