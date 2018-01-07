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Новости
Украина
6 января 18, 21:48
Президент поздравил украинцев с Рождеством (ВИДЕО)
Рождество
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Порошенко отметил традиции украинского народа.

Украинцев с Рождеством Христовым поздравил глава государства Петр Порошенко вместе со своей семьей. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в пресс-службе президента.

"Рождество - рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Этот праздник - он духовный, но он - и государственный, он - и народный", - рассказал Порошенко.

Глава государства отметил то, как украинцы берегут свои традиции. По словам президента, уже более тысячи лет украинцы по-особому отмечают этот день.

"Издавна сложилась традиция не просто петь колядки, но и воссоздавать рождение Сына Божьего в народных вертепах", - говорится в поздравлении президента.

Порошенко считает, что украинские обычаи делают украинцев особенными и непохожими друг на друга.

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Первая леди в свою очередь пожелала украинцам радости и счастливого будущего.


Ранее сообщалось, что Рождество Христово, которое отмечают православные христиане, отличается от католического не только датой, но и обычаями.
Korrespondent
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