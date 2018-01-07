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Новости
Украина
6 января 18, 22:08
Осовременивание пенсий военным начнется с 1 января 2018 года
военные
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С первого января 2018 года Кабинет министров Украины готовит законопроект об осовременивании пенсионных выплат украинским военным. 

Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, сам законопроект был подготовлен еще в 2017 году и направлен в СНБО для дополнительной редакции и внесения правок. Независимо от того проголосует ли Верховная Рада за законопроект, осовременивание пенсий, собственно их повышение, начнется с первого января текущего года. Розенко утверждает, что у правительства есть все возможности, чтобы сделать такой перерасчет без согласия народных депутатов. Предусматривается повышения пенсионных выплат ветеранам и участникам АТО, а также семьям, которые лишились своего кормильца.

"Этот закон должна принять Верховная Рада Украины, мы этого не исключаем", - резюмирует министр.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2018 года Кабинет министров Украины может еще раз повысить размер минимальной зарплаты. 
URA-Inform
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