Осовременивание пенсий военным начнется с 1 января 2018 года

Об этом заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, сам законопроект был подготовлен еще в 2017 году и направлен в СНБО для дополнительной редакции и внесения правок. Независимо от того проголосует ли Верховная Рада за законопроект, осовременивание пенсий, собственно их повышение, начнется с первого января текущего года. Розенко утверждает, что у правительства есть все возможности, чтобы сделать такой перерасчет без согласия народных депутатов. Предусматривается повышения пенсионных выплат ветеранам и участникам АТО, а также семьям, которые лишились своего кормильца.

"Этот закон должна принять Верховная Рада Украины, мы этого не исключаем", - резюмирует министр.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2018 года Кабинет министров Украины может еще раз повысить размер минимальной зарплаты.