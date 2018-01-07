Украина передала руководству ДНР-ЛНР тела погибших боевиков

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что передача состоялась на КПВВ "Станица Луганская" сегодня, шестого января в рамках проекта "Эвакуация - 200". Тела вероятно погибших боевиков были найдены специальной группой военных лиц около поселка Счастье еще в прошлом году. Сейчас их передали на вражескую сторону для перезахоронения.

Напомним, что в середине месяца готовится новый раунд переговоров между руководством ОРДЛО и Украиной для проведения обмена пленными, так как в заложниках на территории оккупированных территорий остаются более 100 украинских бойцов. Вероятно, что обмен состоится по формуле "всех на всех", как и в конце декабря 2017 года.

Как сообщалось, ранее прошла встреча Трехсторонней контактной группы по вопросу обмена пленными.