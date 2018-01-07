Православные христиане празднуют Рождество

Торжественные богослужения проходят в эту ночь прошли во всех православных храмах Украины. Согласно Библии, в этот день Иисус Христос воплотился в человеческом теле.

А началось празднование накануне 6 января в Святой вечер. Семья собирались за одним столом на праздничный ужин из 12 постных блюд, каждое из которых все члены семьи должны попробовать. Но главное блюдо Святвечера – кутья, ее ставят посредине стола, рядом с зажженной свечой. После ужина кутью оставляют для духов усопших родственников, которые посещают дом в ночь на Рождество, чтобы отведать праздничное угощение. Святой вечер является окончанием строгого Рождественского поста.

С 7 января нет никаких ограничений, можно праздновать, приготовив блюда из любимых мясных и молочных продуктов. В церквях сегодня проводят три богослужения: в полночь, на рассвете и днем. Многие верующие люди стараются посетить церковь в этот день.

Также у наших предков на Рождество была еще одна традиция – надевать только новую одежду. Для этого хозяйки накануне праздников занимались шитьем одежды для каждого члена семьи.

В этот день нельзя желать ничего, даже приготовление пищи не не приветствуется, для этого хозяйки готовят еду заранее. Нельзя также выносить мусор из дома.

7 января, как только начинает смеркаться, приступают к колядованию. Это особый обряд, во время которого группы молодых, неженатых и незамужних парней и девушек, обходят много домов, чтобы петь колядки и щедровки.

Но современные молодые люди не так тщательно готовятся к колядованию. Поэтому очень часто небольшими группами подростки просто ходят по домам соседей, чтобы исполнить одну колядку, вместо небольшого концерта, который устраивался молодежью ранее. Однако на Западной Украине во многих регионах стараются сохранить давние традиции и следовать всем правилам торжества. Кроме того, в некоторых регионах Украины начинают колядовать еще в Святой вечер.

После Рождества еще 12 дней называются Святками – до 19 января. Во время Святок нет поста, люди радуются, славят Христа. Однако в Святки принято не только веселиться, но и совершать благие деяния, раздавать милостыню.

Напомним, как сообщалось, правопорядок и безопасность на Рождество возле храмов обеспечат более 18 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.