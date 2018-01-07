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Новости
Украина
7 января 18, 11:01
Порошенко назвал стратегическую цель Украины
Порошенко,
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На данный момент стратегической целью для Украины является членство в Европейском союзе и вступление в НАТО.

Такое мнение высказал в воскресенье, 7 января, в своей колонке для специального выпуска журналов "Новое время" и The Economist "Мир в 2018" президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности, - написал глава государства.

Кроме того, по словам Порошенко, безвизовый режим и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС "знаменует собой окончательное завершение постсоветского периода и наш безвозвратный разрыв с империей".

Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших шагов. Это ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - отметил он.

Напомним, как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко и его супруга Марина поздравили украинцев с Рождеством Христовым, которое отмечается в воскресенье, 7 января, по юлианскому календарю.
URA-Inform
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