За сутки в зоне АТО один военнослужащий ранен - ВИДЕО

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает.

Вместе с тем на Луганском направлении, боевики из 120-мм минометов вели огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских военных более десять мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлое время суток, - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные огонь не открывали.

В сообщении также отмечается, что незаконные вооруженные формирования продолжают использовать оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Напомним, в зоне проведения антитеррористическое операции со стороны боевиков бандформирований было зафиксирован один обстрел. Об этом передает пресс-центр сил АТО.