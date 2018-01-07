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Новости
Украина
7 января 18, 11:04
За сутки в зоне АТО один военнослужащий ранен - ВИДЕО
АТО
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За минувшие сутки субботу, 6 января, боевики три раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, состояние здоровья украинского защитника характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает.

Вместе с тем на Луганском направлении, боевики из 120-мм минометов вели огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских военных более десять мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским, в светлое время суток, - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные огонь не открывали.

В сообщении также отмечается, что незаконные вооруженные формирования продолжают использовать оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Напомним, в зоне проведения антитеррористическое операции со стороны боевиков бандформирований было зафиксирован один обстрел. Об этом передает пресс-центр сил АТО.
URA-Inform
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