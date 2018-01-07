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Новости
Украина
7 января 18, 11:07
Опрос: Каждый пятый считает, что 2018 год будет плохим
Украина
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22% опрошенных украинцев считают, что новый год будет трудным и плохим.

Каждый пятый житель Украины ожидает, что 2018 будет для страны трудным и плохим. Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, пишет ZN.UA.

Выяснилось, что 24% украинцев ожидают, что 2018 год для страны будет удачным и хорошим.

В то же время, 37% считают, что этот год будет для Украины неоднозначным – в чем-то трудным, а в чем-то удачным.

Исследование проводила компания Research & Branding Group с 4 по 14 декабря 2017 среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

Ошибка выборки составляет 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Как свидетельствуют данные опроса, более половины украинцев (54%) считают 2017 для себя и своих семей в чем-то трудным, а в чем-то удачным.


Напомним, украинцы больше всего обеспокоены войной на Донбассе и социально-экономическими проблемами. 
Korrespondent
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