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Новости
Украина
7 января 18, 11:48
Астролог рассказал, каким будет 2018-й для Украины
Украина,флаг
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В нашей стране в ближайшие семь лет уничтожат коррупцию, заявил Росс.
Астролог Влад Росс заявил, что годы Собаки всегда очень благоприятные и мирные для Украины, в 2018-м нашу страну ждет стабилизация и небольшой рост экономики.
Цвета флага нашего государства очень благоприятно совпадает с характеристиками символа года — Желтой Земляной Собаки, к тому же Украина славится черноземом, рассказал он на чате в "Главреде".

"Так что год будет абсолютно благоприятствовать переменам в нашей стране, приходу новых людей, молодых политиков и команд — поскольку собака всегда была стайным животным. В год Собаки всегда появляются новые организации либо политические партии. Так что в целом Украину в 2018 году ждет стабилизация и небольшой рост экономики", — отметил собеседник.

По его словам, "благодаря тому, что Уран в 2018 году входит в зодиакальный знак Тельца, нас ждет полная перестройка власти, мышления". "Уйдет полностью "совдепия". Будет полная перезагрузка власти. Будет уничтожено кумовство", — добавил гость.

Кроме того, "в ближайшие семь лет будет уничтожена коррупция". "На самом деле Украина станет хорошисткой или даже отличницей в плане выполнения условий, необходимых для вступления в Евросоюз. Это произойдет к 2024-2025 году, когда Юпитер войдет в зодиакальный знак Тельца. А этот знак — олицетворение нашей страны", — утверждает аналитик.

Ранее Влад Росс говорил, что в 2019-2020 годах конфликт на Донбассе будет окончательно заморожен, предпосылки к этому начнутся в 2018-м, а захваченный Россией Крым остается зоной зависшей и проблемной.

Источник: glavred.info/
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