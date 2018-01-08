В Новогоднюю ночь украинцы установили праздничный рекорд

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно его словам, такое количество людей в Новогоднюю ночь абсолютный рекорд целой страны. К примеру, в 2015 году Новый год на Софийской площади встречали чуть больше 40 тысяч украинцев, а в 2016 году - около 70 тысяч, в 2017 году Новый год на Софийской площади встретили около 100 тысяч человек.

"В 2018 году новогодняя ночь собрала больше людей вместе - это Новый год-2014. В ту новогоднюю ночь нас на Майдане было где-то полмиллиона", - отметил Резник.

По прогнозу управления туризма, в период с 19 декабря до 19 января праздничные площадки в Киеве посетят около четырех миллионов человек, из них около 100 тысяч туристов из других регионов Украины и около 10 тысяч туристов из-за рубежа.

Напомним, как сообщалось, жители Новой Зеландии первыми встретили Новый 2018 год. В стране на момент полуночи зажглись фейерверки и салюты. Жители страны традиционно празднуют новогодние праздники на пляже, так как климат страны даже зимой не предусматривает снежных осадков.