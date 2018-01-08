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Новости
Украина
8 января 18, 00:02
В Днепре устроили акцию протеста в храме УПЦ (МП)
УПЦ
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Неизвестные ворвались в кафедральный собор и обозвали священников "торговцами Богом".
Неизвестные ворвались в кафедральный собор и обозвали священников "торговцами Богом".

Несколько неизвестных мужчин в Днепре ворвались в Свято-Троицкий кафедральный собор УПЦ (МП) и начали выкрикивать обвинения в адрес священослужителей, сообщает Эспрессо.

Запись своего визита они выложили в воскресенье, 7 января на YouTube. Под видео также напоминается об инциденте в Запорожье, где священник УПЦ (МП) отказался отпевать погибшего ребенка, который был крещен в УПЦ КП.

Молодые люди, чьи лица размыты видеоредактором, зачитывают слова из Евангелия о том, как Иисус Христос изгонял торговцев из Иерусалимского храма.

После этого они кричат "Торговцы Богом, вон из церкви!". После своего "выступления" мужчины выходят их храма.

На тот момент, кроме них, в соборе находилось лишь несколько людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске пьяный священник устроил аварию.
Korrespondent
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