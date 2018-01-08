Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.80
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
33.95
USD
28.18
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 января 18, 09:09
Вандалы повредили памятник ветеранам Второй мировой войны
памятник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В городе Гайворон Кировоградской области группа неизвестных повредила памятник погибшим солдатам Второй мировой войны.

Об этом передает пресс-служба Гайворонской городского совета.

Городские власти уверены, что этот инцидент не имел цели навредить культурной памятке. Скорее всего архитектурная памятка была повреждена хулиганами во время рождественских праздников. В это время действительно многие веселятся и распивают спиртные и горячительные напитки, однако всему нужно знать меру, говорится в уведомлении властей. В результате действий вандалов была повреждена статуя солдата, установленная возле могил 11 советских воинов и 43 партизан.

Горисполком просит всех неравнодушных и возможных свидетелей поделиться всеми возможными сведениями или информацией по поводу данного происшествия.

Как сообщалось, недавно в Одессе неизвестные испортили памятник героям войны на востоке Украины. 
URA-Inform
Ещё по теме:
В Киеве вандал разгромил памятник Небесной сотне
Финляндия и США проведут совместные военные учения
Наступление "черного" созвездия
В сквере Киева повредили скамейки с Wi-Fi (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стала известна дата похорон Ирины Ноздровской
noimageПрогноз погоды по Украине на сегодня
noimageВ зоне АТО ранен один боец (ВИДЕО)
noimageВ Киеве напали на Российский центр (ВИДЕО)
noimageВ Крыму протестуют против реконструкции дворца а Бахчисарае
Лента новостей