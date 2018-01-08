Вандалы повредили памятник ветеранам Второй мировой войны

Об этом передает пресс-служба Гайворонской городского совета.

Городские власти уверены, что этот инцидент не имел цели навредить культурной памятке. Скорее всего архитектурная памятка была повреждена хулиганами во время рождественских праздников. В это время действительно многие веселятся и распивают спиртные и горячительные напитки, однако всему нужно знать меру, говорится в уведомлении властей. В результате действий вандалов была повреждена статуя солдата, установленная возле могил 11 советских воинов и 43 партизан.

Горисполком просит всех неравнодушных и возможных свидетелей поделиться всеми возможными сведениями или информацией по поводу данного происшествия.

Как сообщалось, недавно в Одессе неизвестные испортили памятник героям войны на востоке Украины.