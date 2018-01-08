В зоне АТО ранен один боец (ВИДЕО)

За минувшие сутки подразделения сепаратистов один раз нарушили новогодне-рождественское перемирие. Один боец ВСУ был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Военные отмечают, что перемирие продержалось почти сутки продержалось Рождественское перемирие, "но вечером враг не смог удержаться от провокаций и сорвал договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня".

В частности, на донецком направлении, противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. В сторону украинских позиций было выпущено полтора десятка мин. Ответный огонь не открывался.

"Во время выполнения боевого задания на луганском направлении за прошедшие сутки ранения получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение", – отметили в штабе.





Как сообщалось, ранее лидер националистического движения Карпатская Сич Тарас Деяк написал в Facebook, что 7 января в зоне АТО погиб 21-летний боец Василий Гринь из Закарпатской области. В штабе АТО эту информацию пока не подтвердили.

