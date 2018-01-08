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Новости
Украина
8 января 18, 09:17
Прогноз погоды по Украине на сегодня
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Сегодня, восьмого января по всей территории Украины стоит ожидать морозную погоду. Об этом передает Укргидрометцентр.

На западе Украины, в Карпатах и Прикарпатье, стоит ожидать понижения температурного уровня до минус трех по Цельсию. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Днем максимальный показатель может достигать плюс один-два градуса тепла. 

Центральные области может накрыть мелкий дождь, ночная температура опуститься до нуля градусов.

На юге страну преимущественно сухо, без осадков, температура будет сохраняться на уровне трех-пяти градусов тепла.

В столице – без осадков, температура ночью опустится ниже нуля, днем стоит ожидать кратковременное просветление. Утром стоит ожидать повышенную туманность.

Как сообщалось, на Рождество в Украине зафиксировано рекордный температурный уровень тепла, а в Киеве мокрый снег.
URA-Inform
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