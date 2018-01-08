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Новости
Украина
8 января 18, 10:32
Стала известна дата похорон Ирины Ноздровской
Ирина Ноздровская
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Прощание с убитой правозащитницей состоится в селе Демидов возле Киева.
Похороны убитой в Киевской области правозащитницы Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января, сообщила дочь покойной Анастасия в Facebook.
 
В комментариях к сообщению она уточнила, что прощание с матерью состоится утром в селе Демидов под Киевом. При этом точного времени Анастасия не назвала.
 
 

Ранее Анастасия заявила, что дело об убийстве ее матери должен контролировать народ.
 
Напомним, тело ранее пропавшей Ирины Ноздровской нашли 1 января в одной из рек в Киевской области. По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство.
Korrespondent
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